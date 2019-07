Schimm-Weltmeisterschaft : WM-Hoffnung Wellbrock: Freiwasserschwimmen macht „härter“

Deutsche Medaillenhoffnung bei der Schwimm-WM in Südkorea: Florian Wellbrock. Foto: Joel Marklund/Bildbyran via ZUMA Press.

Gwangju Der deutsche Schwimm-Hoffnungsträger Florian Wellbrock macht sich um die Olymia-Qualifikation im Freiwasser bei der WM keine großen Sorgen.

Er glaube nicht, „dass die Olympia-Qualifikation beim Freiwasserschwimmen, für die ich in die Top Ten schwimmen muss, so eine große Hürde wird“, sagte der 21-Jährige im Interview der „Frankfurter Allgemeinen Zeitung“. „Das ist gar nicht mein Anspruch. Ich möchte eine Medaille holen.“

Europameister Wellbrock will bei den Weltmeisterschaften in Südkorea zunächst über zehn Kilometer im Freiwasser in Yeosu starten und anschließend im Becken die Rennen über 800 und 1500 Meter schwimmen.