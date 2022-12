Weltmeisterschaft : Saarwellinger "Gaga" Clemens schreibt Darts-Geschichte

Sensation bei der Darts-WM in London: Gabriel „Gaga“ Clemens aus dem Saarland steht als erster Deutscher in einem WM-Viertelfinale. Nun wartet auf den „German Giant“ die schwierigste aller Prüfungen.

Gabriel „Gaga“ Clemens aus Saarwellingen hat es geschafft: Der „German Giant“ hat als erster deutscher Spieler in der Geschichte der Darts-WM das Viertelfinale erreicht. Der 39-jährige Riese aus dem Saarland gewann am Freitag sein Achtelfinal-Spiel gegen den schottischen Außenseiter Alan Soutar mit 4:1 und erspielte sich damit ein Duell mit dem Weltranglistenersten Gerwyn Price aus Wales.

Gabriel „Gaga“ Clemens gegen Weltranglistenersten Gerwyn Price an Neujahr

Die Begegnung zwischen Clemens und Price findet an Neujahr statt. Zuvor hatte der "German Giant" den Iren William O'Connor (3:0) und den Waliser Jim Williams (4:3) besiegt. Clemens trennen nun nur noch zwei Siege vom großen Endspiel, das am 3. Januar im Alexandra Palace stattfindet. An Silvester ist in London Darts-Pause.