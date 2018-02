später lesen Golf in Palm Beach Gardens Woods klettert auf Rang 14 - Cejka schafft Cut Teilen

Golf-Superstar Tiger Woods kommt bei seinem Comeback immer besser in Schwung. Der 42-Jährige spielte am Freitag (Ortszeit) beim PGA-Turnier in Palm Beach Gardens eine 71er-Runde und verbesserte sich mit nun 141 Schlägen auf den geteilten 14. Platz. Nach zwei Tagen liegt der 14-fache Major-Sieger nur vier Schläge hinter seinem führenden US-Landsmann Luke List. Für Woods ist es erst das dritte Turnier auf der amerikanischen PGA-Tour seit seiner vierten Rückenoperation im April des vergangenen Jahres. Alex Cejka schaffte mit einer 70er-Runde ebenfalls den Cut auf dem Par-70-Kurs in Florida. Der deutsche Routinier kletterte auf den geteilten 49. Rang. Stephan Jäger verpasste dagegen mit 155 Schlägen die letzten beiden Runden. Für Deutschlands Golfstar Martin Kaymer war das mit 6,6 Millionen US-Dollar dotierte Turnier bereits am Vortag nach der ersten Runde beendet. Der 33-Jährige aus Mettmann hatte wegen einer Handgelenksverletzung vorzeitig aufgeben müssen.