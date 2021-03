Tischtennis : Wunderkinder geschlagen: Ovtcharov gewinnt WTT-Turnier

Dimitrij Ovtcharov setzte sich in Doha durch. Foto: Nikku/XinHua/dpa

Doha Es ist eine Premiere im internationalen Tischtennis: der erste Wettbewerb der neuen Turnierserie WTT. Der Sieger in Katar kommt am Ende überraschend aus Deutschland.

In Katar besiegte der frühere Weltranglisten-Erste nacheinander die beiden „Wunderkinder“ seines Sports: Im Endspiel schlug er den 19-jährigen Lin Yun-Ju aus Taiwan in 4:1 Sätzen. Im Halbfinale hatte er sich zuvor gegen den erst 17 Jahre alten Japaner Tomokazu Harimoto durchgesetzt (4:2).

„Ich freue mich sehr, dass ich bei meinem Sieg so starke Spieler wie Lin, Harimoto und Falck schlagen konnte. Das macht den Triumph um so wertvoller“, sagte der 32 Jahre alte Ovtcharov, der in der aktuellen Weltrangliste auf Platz zwölf hinter Harimoto (5.), Lin (7.) und dem WM-Zweiten Mattias Falck aus Schweden (8.) steht.