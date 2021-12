Deutscher WM-Debütant : Youngster Schmutzler: Dartsport „kein Kneipenspiel mehr“

London Der deutsche Darts-Youngster Fabian Schmutzler hält manche Vorurteile über seine Sportart für ungerechtfertigt.

„Darts hat halt immer noch den Stempel des Kneipensports. So ist die Historie. Es kommt aus der Kneipe, und es gibt auch immer noch Vereine, die in Kneipen spielen. Wahr ist aber auch, dass es heute lange nicht mehr das ist, was es früher war“, sagte der 16 Jahre alte WM-Debütant der Tageszeitung „Die Welt“. Der Weltverband PDC spiele ja auch in großen Hallen und nicht mehr in Pubs, verdeutlichte Schmutzler.