Paralympics in Paris Zehn Athleten mit besonderen Lebensgeschichten

Die 24-jährige US-Amerikanerin wurde 2023 von einem Hai attackiert und verlor so ein Bein. Nur drei Monate später nahm sie zum ersten Mal an einem Para-Wettkampf teil. „Ich erinnere mich an den ganzen Angriff. Ich war die ganze Zeit bei Bewusstsein und es war schwer, das Geräusch von Wasser wieder zu hören und nicht an den Angriff zu denken. Aber es war wichtig, meine Liebe zum Wasser nicht zu verlieren“, sagte Truwit. In Paris gewann sie über 400 Meter Freistil und 100 Meter Rücken jeweils die Silbermedaille.