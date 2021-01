Leichtathletik : Zeiten statt Weiten: Konzer Dreispringer zur EM

Konz/Kaiserslautern Michael Strupp ist der jüngste von 13 Nationalen Zielbildauswertern in Deutschland. Der 24-Jährige aus Konz will aber nicht nur als Kampfrichter, sondern auch als Dreispringer zu deutschen Meisterschaften.

Was Michael Strupp als Sportler noch schaffen will, kann er als Kampfrichter in jeden Fall erreichen: die Deutschen Meisterschaften. Der 24-Jährige aus Konz gehört in den kommenden vier Jahren zum erlauchten Kreis der 13 sogenannten nationalen Zielbildauswerter des Deutschen Leichtathletik-Verbands. Nach Abschluss eines Lehrgangs im Herbst wurde Strupp bis 2024 als einer von fünf neuen Kandidaten (unter 13 Bewerbern) in den Kreis aufgenommen. Die Teilnahme an zwei bis drei nationalen Titelkämpfen als Obmann Zeitmessung (so der offizielle Name der Funktion bei Wettkämpfen) ist damit Pflicht – eine, die Strupp gerne wahrnimmt. Und es warten noch reizvollere Aufgaben: „Kurz vor Weihnachten hat mich der Einsatzleiter der Europameisterschaften im kommenden Jahr in München angerufen und gefragt, ob ich nicht im Ziel helfen wolle“, erzählt Strupp und lacht: „Ich habe direkt zugesagt.“