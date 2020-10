Rennen auf Nord-Ostsee-Kanal : Zum Saisonabschluss: Ruder-Achter startet in Rendsburg

Zum Saisonabschluss: Ruder-Achter startet in Rendsburg

Der Deutschland-Ruder-Achter tritt auf dem Nord-Ostsee-Kanal gegen das Team aus Polen und den deutschen U23-Achter an. Foto: Markus Scholz/dpa

Rendsburg Monatelang musste sich die Crew aus dem Deutschland-Achter mit Training begnügen, nun gibt es gleich zwei Wettkämpfe in einer Woche.

Nur sieben Tage nach der Titelverteidigung bei der EM in Posen tritt das Paradeboot des Deutschen Ruderverbandes bei der 20. Auflage des SH Netz Cups auf dem Nord-Ostsee-Kanal an. Gegner auf der 12,7 Kilometer langen Strecke von Breiholz bis zur Rendsburger Eisenbahnhochbrücke am 18. Oktober (14.30 Uhr) sind das Team aus Polen und der deutsche U23-Achter.