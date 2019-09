Alle Jahre wieder : Zum Start von „FIFA 20“: Das ist neu, das sagen die Profis

Köln Am Freitag beginnt mit dem Erscheinen der Fußballsimulation „FIFA 20“ auch eine neue Saison für die Profi-E-Sportler. Das Spiel bringt im Gameplay einige Neuerungen mit sich, was einige von ihnen begrüßen.

Da die große Neuerung in „FIFA 20“ der an Straßenfußball orientierte, separate „Volta“-Modus ist, hat sich im klassischen 11-gegen-11-Grundspiel nur wenig getan. Die Änderungen geben den Profis aber vor allem in der Verteidigung mehr Kontrolle. Hier konnten die Spieler den computergesteuerten Figuren bei „FIFA 19“ noch oft das Ruder überlassen. Nun müssen sie selbst mehr eingreifen. Die Standard-Situationen wurden neu gestaltet, hier kommt es ebenfalls mehr auf das Können der Spieler an. Eine neue Ballphysik soll das Spiel realistischer machen.