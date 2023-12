Darts Zurück auf den Berg: Clemens und die Fallhöhe im Ally Pally

Auf den Ausgang der WM blickt er einigermaßen gelassen, große Fallhöhe hin oder her. „Ich persönlich habe nicht mehr Druck. Mir wird der Druck immer irgendwie auferlegt. Ihr müsst ja auch was schreiben“, sagte Clemens in Richtung der Journalisten in seiner typischen Wurstigkeit, die ihm bei den Fans im Vorjahr große Sympathien einbrachte. Mit Interviews und Medien hat er es nicht so und sagt das auch offen. Dass er dem ganzen Drumherum nicht mehr entkommen kann, hat er sich mit einer hervorragenden WM selbst eingebrockt.