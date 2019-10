Gruppenphase fast beendet : Zwei EU-Teams im Viertelfinale der LoL-Worlds 2019

Der Vater des Midlaners von G2, Rasmus "Caps" Winther (19) gemeinsam mit Fans von Team Griffin. Foto: Svenja Naudßus/Shotcaller Media.

Berlin G2 Esports und Splyce haben sich für das Viertelfinale der League-of-Legends-Weltmeisterschaft in Madrid qualifiziert. Der dritte europäische Repräsentant, Fnatic, hat einen schweren Stand in der Todesgruppe C, aber realistische Chancen sich am Samstag ebenfalls zu qualifizieren.

Bereits am Freitag konnte sich Splyce den zweiten Platz in der vermeintlich schwachen Gruppe B sichern. Auf dem Weg zur Qualifikation bezwang Splyce sogar den amtierenden chinesischen Meister FunPlus Phoenix. Im anschließenden Rückduell um den Gruppensieg musste sich Splyce dann aber gegen die Chinesen geschlagen geben.

G2 Esports hingegen zeigte sich von seiner besten Seite. Der Meister der europäischen League-of-Legends-Liga LEC startete mit fünf Siegen in die Gruppenphase, musste sich dann im finalen Spiel gegen den koreanischen Vizemeister Team Griffin geschlagen geben. Auch in dieser Gruppe wurde somit ein Entscheidungsspiel um den Gruppensieg notwendig.

Nachdem Team Griffin zunächst unter den Erwartungen in den Wettbewerb gestartet war, hatte sich das koreanische Team spätestens bis zu den freitäglichen Partien gegen G2 Esports akklimatisiert. So wie auch schon im letzten Spiel der Gruppenphase übernahm Team Griffin im Entscheidungsspiel von der ersten Sekunde an die Kontrolle über das Spiel. Besonders der zwanzigjährige Jungler Lee „Tarzan“ Seung-yong übte kontant Druck auf alle Positionen von G2 Esports aus.