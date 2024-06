Olympia-Qualifikation Zwischen Hoffen und Bangen: Dauser-Verletzung schockt Turner

Weil er es selbst 2001 erlebt hat, hatte Bundestrainer Belenki einen Verdacht, welche Verletzung sich sein Vorzeige-Turner zugezogen haben könnte. „Es war an der langen Bizepssehne, vermute ich“, sagte der 54-Jährige. Er hatte sich die genannte Sehne damals gerissen, wollte tags darauf wieder an den Start gehen, was aber nicht ging. Dauser war nach Belinkis Aussage niedergeschmettert. „Ich habe mit ihm gesprochen und er versteht auch die Welt nicht, wie es dazu kommen konnte“, berichtete der Trainer.