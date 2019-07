Schwimm-WM in Geangju : Zwist zwischen Lambertz und Kurschilgen hält an

Gwangju Die Auseinandersetzung zwischen Leistungssportdirektor Thomas Kurschilgen und dem ehemaligen Chefbundestrainer Henning Lambertz geht während der Schwimm-WM in eine neue Runde.

Lambertz hatte in der „Rheinischen Post“ oder im Gespräch mit der Deutschen Presse-Agentur Kritik an der Führung der deutschen Schwimmer geübt. „Insellösungen sollten nicht die Grundidee eines Cheftrainers sein“, hatte Lambertz gesagt. „Im Moment ist es ein wenig so: Jeder darf machen, was er will. Das ist mir persönlich zu wenig, denn das haben wir bereits in der Vergangenheit gelebt, ohne Erfolg.“ Auch im Deutschlandfunk hatte er sich kritisch geäußert.