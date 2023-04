Ernst Huberty (96) gestorben Mr. Sportschau: Große Trauer um Trierer

Freundlich-distanziert, sachlich, unaufgeregt. Wie aus einer anderen Welt, im Vergleich zu vielen Nachfolgern am Mikrofon. So kommentierte und moderierte Huberty, der am 22. Januar 1927 in Trier geboren wurde, als Sohn eines Luxemburgers geboren wurde. Die ersten fünf Lebensjahre blieb er in Trier, dann zog es die Familie weiter nach Koblenz. Im zweiten Weltkrieg war er Flakhelfer, holte nach dem Krieg sein Abi nach, studierte Germanistik und Philosophie in Mainz – und kam dann schnell zum Sportjournalismus. Auch wenn ihn das Feuilleton eigentlich mehr interessiert hatte, wie er später sagte.