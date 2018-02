Stuttgart dank Gomez weiter auf Erfolgskurs

Tayfun Korkut umarmte alle Betreuer und Ersatzspieler und verschwand dann in Richtung Kabine. Der erste Auswärtssieg der Bundesliga-Saison hatte den Trainer des VfB Stuttgart nervlich mitgenommen. Erst nach fast 95 Minuten durfte Korkut jubeln - über das 1:0 beim FC Augsburg und seine Bilanz von sieben Punkten aus drei Spielen. Der Aufsteiger überwand seinen Augsburg-Fluch (zuvor ein Remis, sieben Niederlagen). "Die Mannschaft hat wahnsinnigen Charakter gezeigt. Das ist das, was du im Abstiegskampf brauchst", sagte Torschütze Mario Gomez (27.).

Korkut konnte wieder den Zwei-Mann-Sturm mit Gomez (nach einer Grippe) und Daniel Ginczek aufbieten. Zudem überraschte er mit dem taktischen Kniff, Innenverteidiger Holger Badstuber zunächst vor der Abwehr aufzubieten. Badstuber löste die Aufgabe ordentlich. Er agierte als Sechser mit Ballsicherheit und Umsicht, seine Tempodefizite fielen nicht ins Gewicht.

Nach einem Freistoß des Ex-Augsburgers Erik Thommy in die Mauer schoss Gomez den Ball, der ihm vor die Füße fiel, ins rechte Eck. VfB-Kapitän Christian Gentner hätte fast nachgelegt, aber den Volleyschuss parierte Torwart Marwin Hitz (34.). Kurz vor Ende der ersten Halbzeit wehrte Gäste-Keeper Ron-Robert Zieler einen Schuss von Ja-Cheol Koo zur Seite ab - Michael Gregoritsch traf per Nachschuss. Aber der Österreicher stand beim Schuss von Koo im Abseits, worauf der Video-Assistent in Köln Schiedsrichter Tobias Stieler hinwies.

