Südafrikas Rugby-Team hat ersten schwarzen Kapitän

Erstmals in der 127-jährigen Geschichte des südafrikanischen Rugby-Nationalteams ist ein schwarzer Spieler zum Mannschaftskapitän ernannt worden. Siya Kolisi werde das Team der "Springboks" im kommenden Monat bei den Spielen in England anführen, erklärte der südafrikanische Rugby-Verband am Montag. Kolisi (26) hatte erstmals 2013 für die "Springboks" genannte Nationalmannschaft gespielt.