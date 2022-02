Fragen und Antworten : Super Bowl 2022: Alle Infos zu Kick-Off, Halbzeitshow, TV-Übertragung und Regeln

Foto: dpa/Maximilian Haupt 12 Bilder 56. Super Bowl 2022 am 13. Februar: Spieler, Stadion, Stars

Das größte Sportereignis der USA steht an: Der Super Bowl. Die Cincinnati Bengals spielen gegen die Los Angeles Rams – mit spektakulärer Halbzeitshow und Temperaturen von fast 30 Grad. Die wichtigsten Fragen und Antworten.

Was ist der Super Bowl?

Der Super Bowl ist das Finale um die Meisterschaft in der National Football League (NFL) und wird in einer Woche zum 56. Mal ausgespielt. Die US-Amerikaner benutzen die Schreibweise mit römischen Zahlen. Offiziell ist es also der Super Bowl LVI. In der NFL spielen insgesamt 32 Mannschaften um die Meisterschaft. Sie sind aufgeteilt in zwei Divisionen, die American Football Conference und die National Football Conference, kurz AFC und NFC. Beide Conferences sind im Super Bowl durch ein Team repräsentiert - die AFC in dieser Saison durch die Cincinnati Bengals, die NFC durch die Los Angeles Rams.

Wann ist der Super Bowl 2022?

Die Teams treffen in der Millionen-Metropole Los Angeles aufeinander – und zwar im SoFi-Stadium in Inglewood, einer eigenständigen Gemeinde südlich von Los Angeles. Dort beginnt das Match am 13. Februar, um 15.30 Uhr Ortszeit. Für Fans in Deutschland geht es also um 0.30 Uhr in der Nacht von Sonntag zum Montag los.

Foto: dpa/Marcio Jose Sanchez Infos Regeln übersichtlich erklärt: Darum geht es beim American Football

Warum ist der Super Bowl wichtig?

American Football ist die beliebteste Sportart der USA, den Super Bowl sehen sich etwa 100 Millionen Menschen im Fernsehen an. Kein anderes Sportereignis in dem sportbegeisterten Land zieht die Leute so sehr in den Bann wie dieses eine Football-Spiel am Ende einer NFL-Saison. Für einen 30-Sekunden-Werbespot hat der übertragende TV-Sender NBC in diesem Jahr Medienberichten zufolge bis zu sieben Millionen US-Dollar bekommen.

Übertragung, TV, Stream: Wo kann ich den Super Bowl schauen?

Den Super Bowl kann man einerseits im Internet verfolgen, in Deutschland wird er aber auch frei im Fernsehen übertragen:

Das Endspiel läuft auf ProSieben. Die Vorübertragung beginnt dort am Sonntag um 23.05 Uhr.

Zu sehen gibt es die Partie auch online im kostenlosen Stream auf ran.de.

Kostenpflichtig ist die Übertragung bei dem Internetanbieter DAZN. Also Option kann man den US-Originalkommentar auswählen.

Auch mit einem offiziellen Game Pass der NFL (0,99 Euro) lässt sich der Super Bowl anschauen. Das Spiel ist dort mit dem US-Originalkommentar zu sehen.

Wer tritt in der Halftime Show des Super Bowls auf?

Dieses Jahr kommt es zu einer gemeinsamen Halbzeitshow von Snoop Dogg, Eminem, Dr. Dre, Mary J. Blige und Kendrick Lamar. Der Auftritt wird dieses Jahr mit Spannung erwartet. Das war nicht immer so. Lange galt die Halbzeit im Super Bowl lediglich als Bühne für sogenannte Marching Bands von Universitäten, eine Art marschierendes Blasorchester. Im Jahr 1993 sorgte Michael Jackson dann für eine Revolution der Halbzeitshow. Seither ist es für die Topstars der Musik-Branche eine Auszeichnung, für etwa 15 Minuten auf der Bühne in einem Football-Stadion stehen zu dürfen. Unter anderem Madonna, The Rolling Stones und Prince waren schon für die Unterhaltung zuständig, im vergangenen Jahr gehörte die Bühne The Weeknd.

Die NFL hat übrigens einen offiziellen Trailer für die Halbzeitshow herausgegeben.

Los Angeles Rams: Was muss ich über sie wissen?

Die Rams standen zwar zuletzt vor drei Jahren im Super Bowl, gewonnen haben sie das Finale aber erst einmal: nämlich den 34. Super Bowl im Jahr 2000, also vor 22 Jahren. Interessant: Die Rams sind erst das zweite Team in der NFL-Geschichte, das einen Super Bowl im eigenen Stadion spielt – ein Jahr, nachdem die Tampa Bay Buccaneers die ersten waren und das Finale auch gewonnen haben. Die Stütze der Rams ist auf jeden Fall ihr Trainer Sean McVay. Er gilt in der Football-Szene als smart und ehrgeizig, ein Football-Freak mit Biss in den Augen. Die Rams haben ihn 2017 zu ihrem Head Coach ernannt, da war McVay erst 30 Jahre alt. Den Ruf von McVay könnte man in Deutschland etwa mit Bayern-Trainer Julian Nagelsmann vergleichen, der in jungem Alter ebenfalls schon ein hohes Ansehen genießt. Rams-Quarterback ist Matthew Stafford. Er hatte vor dieser Saison zwölf Jahre lang bei den Detroit Lions gespielt, hat es dort aber nie in die Playoffs geschafft. Bester Spieler der Mannschaft ist Verteidiger Aaron Donald, den viele Experten sogar als besten Football-Profi der Liga bezeichnen.

Cincinnati Bengals: Was muss ich über die sie wissen?

Die Bengals sind die Überraschung der Playoffs. Mit ihrem Einzug hatten die wenigsten gerechnet. Die vergangenedas Team noch letzter seiner Division. Nun schaltete die Mannschaft in den Playoffs nacheinander einige Favoriten aus, darunter die die Tennessee Titans und die Kansas City Chiefs. Großen Anteil daran hat Quarterback Joe Burrow. Der 25-Jährige spielt in seiner zweiten NFL-Saison. Mit seinem Passempfänger Ja'Marr Chase hat er eine perfekt Einheit geformt. Die beiden spielten schon am College zusammen. Einen Super Bowl gewonnen hat der Verein aus Ohio noch nie. Die beiden bisherigen Finals gingen 1982 und 1989 jeweils gegen die San Francisco 49ers verloren.

Weshalb sind viele Menschen vom SoFi Stadium so beeindruckt?

Einfach Antwort: Fünf Milliarden Euro – so viel Geld hat der Gesamtkomplex des Stadions in Ingelwood laut Schätzungen gekostet. Damit ist es mit Abstand das teuerste Stadion der Welt. Doch auch die Dimensionen lassen erstaunen: „Wie groß das Stadion ist, wie beeindruckend, das kann man sich als Deutscher gar nicht vorstellen“, sagte Ex-NFL-Profi Sebastian Vollmer der Deutschen Presse-Agentur. Das Stadion zeichnet sich durch eine futuristische Dachkonstruktion aus, die sich über das gesamte Gelände streckt und das Stadion zu einer Mischung aus Halle und Arena macht. Daneben beeindruckt vor allem die 6500 Quadratmeter riesige Videowand, die in Länge und Breite sogar größer als das Spielfeld ist. Sie hängt unter dem Dach hängt und wird von beiden Seiten mit Videos bespielt (siehe Bildergalerie). In das Stadion passen rund 70 000 Zuschauer.

Spielt Tom Brady auch mit?

Der erfolgreichste Quarterback in der Geschichte der NFL ist mit den Tampa Bay Buccaneers in den Playoffs gegen die Rams ausgeschieden – und hat seine Karriere vergangene Woche beendet. Der 44 Jahre alte Spielmacher hat den Super Bowl in seiner herausragenden Karriere sieben Mal gewonnen – niemand anderes kommt auf mehr als fünf der Ringe, die es für einen Sieg dort gibt. Weil kein aktiver Spieler in der Liga mehr als einen Super-Bowl-Sieg hat wird dieser Brady-Rekord noch sehr lange halten, obwohl er beim Sieg mit den Buccaneers vor einem Jahr zum letzten Mal an einem Super Bowl teilgenommen hat.