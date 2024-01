Super Bowl 2024 Die bestbezahlten Football-Profis – Das sind die Top 10

Aber wann wird das Sportevent des Jahres eigentlich übertragen? Und kann man sich das auch in Deutschland ansehen? Am 11. Februar 2024 treffen die Kansas City Chiefs – sie sind die Titelverteidiger – beim diesjährigen Super Bowl auf die San Francisco 49ers. Aber Achtung: Wegen der Zeitumstellung ist es in Deutschland dann bereits 0.30 Uhr. Nicht wundern, das Kalenderblatt zeigt also bereits den 12. Februar 2024 an – Fans in Deutschland müssen sich also auf eine lange Nacht gefasst machen.