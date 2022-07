Tennis : Vizemeister! Igeler Damen mischen höchste Liga auf

Die Igeler Damen spielen auch im nächsten Jahr in der Regionalliga Süd-West in der Altersklasse 30. Foto: TVGG Igel/Silvia Radermacher

Igel Wie der Aufsteiger die Regionalliga Süd-West aufmischt: Auch in der höchsten Liga halten die Damen der TVGG Igel in der Altersklasse der Über-30-Jährigen mehr als nur mit. Was das Team in diesem Jahr mit den Glasgow Rangers verbindet.

Okay - Eintracht Frankfurt war in diesem Jahr ein bisschen besser. Aber sonst niemand. Das können nicht nur die Fußball-Profis der Glasgow Rangers in diesem Jahr so formulieren – nach dem verlorenen Finale in der Europa League. Auch für die Tennis-Damen der TVGG Igel gilt in der höchsten Spielklasse bei den Über-30-Jährigen das Gleiche.

Vizemeister der Regionalliga Süd-West. Fünf Siege, nur eine Niederlage – bei der Eintracht, die nun um die Deutsche Meisterschaft spielt. Das sei alles schon bisschen verrückt gewesen. „Wir haben überhaupt nicht damit gerechnet, dass wir als Aufsteiger so mitspielen würden“, so fasst es Mannschaftsführerin Constanze Maldener zusammen. „Unser Ziel war der Klassenerhalt. Aber wir kamen gut in die Saison und hatten die ersten drei Spielansetzungen jeweils denkbar knapp mit 5:4 gewonnen, da haben wir uns richtig in die Liga reingekämpft.“

Das Erfolgsrezept des Teams, in dem einige Spielerinnen auch in der Altersklasse 40 antreten (oder antreten könnten)? „Wir sind alle zusammengeblieben und haben an Position zwei noch Theresa Schmaus dazubekommen, die nach Trier gezogen ist“, sagt Constanze Maldener. „Sie ist eine echte Verstärkung für das Team.“

Auch sonst sei alles gut gelaufen: So habe es keine coronabedingten Ausfälle gegeben. Zudem habe es der Spielplan nicht schlecht mit den Moselanerinnen gemeint - da gegen jedes Team nur einmal und nicht in Hin- und Rückspiel gespielt wird, musste man etwas Glück haben. So ging es für die Igelerinnen in der Liga, die die Bundesländer Baden-Württemberg, Hessen, Rheinland-Pfalz und Saarland abdeckt, nur einmal nach Baden-Württemberg.

Und die Abschlussfahrt am vergangenen Wochenende beim TC Waiblingen war für Constanze Maldener und ihre Kolleginnen einen besonderes Highlight. „Zum einen, weil es dort im direkten Duell um die Vizemeisterschaft ging – und wir mit 6:3 gewannen.“ Zum anderen, weil die TVGG-Damen es mit einem kleinen Wochenend-Trip mit Übernachtung im Schwabenland verbanden. „Das war schon etwas Besonderes“, sagt Maldener. Es sei alles eine Nummer größer als auf der eigenen an der Mosel gelegenen Sechs-Plätze-Anlage. „Die haben 18 Plätze, Stadionsprecher, das war schon eine andere Größenordnung. Aber wir wurden total sympathisch empfangen – und im nächsten Jahr kommen sie dann wahrscheinlich zu uns.“

Dann werden die Igelerinnen wieder höher spielen als alle anderen Ü30-Damen-Teams aus Rheinland-Pfalz oder dem Saarland. Als Aufsteiger haben sich Neu-Isenburg (Hessen) und Winnenden (bei Stuttgart) für die Regionalliga qualifiziert.