Torhüter Wolf rettet Fortunas Sieg

Das 1:0 gegen den SV Sandhausen ist für die Düsseldorfer der vierte Sieg in Folge. Bernd Jolitz

Es war das zähe Ringen zwischen zwei defensivstarken Mannschaften, das die Fachleute erwartet hatten. Doch Fortuna Düsseldorf zeichnet in dieser Zweitligasaison eben aus, dass sie solch knappe Partien für sich entscheidet. Das etwas glückliche, aber nicht unverdiente 1:0 gegen den Tabellenvierten SV Sandhausen, gegen den die Rot-Weißen die drei Heimvergleiche zuvor allesamt verloren hatten, bedeutete den vierten Sieg in Folge für das Team von Trainer Friedhelm Funkel. Der Vorsprung des Spitzenreiters auf die Nicht-Aufstiegsränge wuchs damit noch ein Stückchen an.

Seine Nominierung war die einzige offene Frage vor der Partie - und dann rechtfertigte André Hoffmann sie bereits nach ganzen 95 Sekunden. Der Innenverteidiger, etwas überraschend für den beim 3:1-Sieg in Kaiserslautern bärenstarken Adam Bodzek in die Startelf gekommen, köpfte nach einem Eckball Genki Haraguchis wuchtig zum 1:0 ein. Ein Traumstart für den Spitzenreiter und zugleich der erste Fortuna-Treffer in den schmucken Karnevalstrikots. Mit ihnen hatten die Düsseldorfer bei der Premiere im November in Ingolstadt eine 0:1-Niederlage kassiert, woraufhin die rot-weißen Leibchen bis gestern eingemottet wurden.

Nach dem schnellen Rückstand stellte der SV Sandhausen eindrucksvoll unter Beweis, dass er zu einer Spitzenmannschaft der Zweiten Liga gereift ist. Die Truppe von Trainer Kenan Kocak ließ sich keine Sekunde lang aus der Ruhe bringen, blieb ihrem Konzept mit einer dicht gestaffelten Defensive treu und inszenierte gefährliche Konter. Gleich zweimal, durch Richard Sukuta-Pasu und Eroll Zejnullahu, standen die Gäste in den ersten 20 Minuten ganz kurz vor dem Ausgleich.

Die Düsseldorfer Fortuna zog aus diesen Szenen jedoch die richtigen Lehren und bekam das Geschehen auf dem Feld wieder besser in den Griff. Eine offene Schlacht, wie sie dem Team von Friedhelm Funkel mit ihren schnellen Angreifern gelegen käme, ist gegen den taktisch hoch disziplinierten SV Sandhausen freilich nicht drin.

Kurz nach Wiederbeginn krachte es gleich wieder - diesmal allerdings nicht im Netz, sondern beim Kopfballduell Haraguchis mit Philipp Klingmann. Sie stießen mit den Köpfen zusammen, und für beide war nach längerer Behandlung die Partie beendet. Während dem Japaner nur ein wenig schwindlig war und er auf eigenen Füßen den Platz verlassen konnte, musste der Sandhäuser Außenverteidiger hinuntergetragen werden. Sportlich wurde es dann eine Viertelstunde vor Schluss dramatisch: Kaan Ayhan klärte im eigenen Strafraum mit der Hand, doch Tim Kister konnte die Elfmeterchance nicht nutzen. Fortunas Keeper Raphael Wolf hielt den Schuss sogar fest und rettete seinem Team - auch mit weiteren starken Paraden im Anschluss - die wichtigen drei Punkte.