Arzfeld/Eschfeld : Im Prümer Land zum Torjäger gereift

Beim Eifeler Stürmer Manuel Mombach (SG Daleiden, rechts, mit dem Hetzerather Mario Kön) läuft es aktuell rund. In dieser Saison traf er bisher 17 Mal. Foto: Sebastian J. Schwarz/sjs / Sebastian J. Schwarz

Arzfeld/Eschfeld Manuel Mombach (SG Daleiden) hat sich gemeinsam mit dem Schweicher Stephan Schleimer mit 17 Treffern auf Rang vier der Torjägerliste vorgeschoben und sieht seine Entwicklung längst noch nicht als beendet an.

Nach 14 Treffern und sieben Assists in der gesamten Vorsaison hat Manuel Mombach nochmals jede Menge Torgefahr und Offensivqualität draufgepackt und bereits zur Saisonhalbzeit 17 Mal getroffen. Der Torjäger in Diensten des momentanen Tabellensiebten aus der Westeifel ist schon längst kein Unbekannter mehr in der Liga. Mit fünf Jahren meldete ihn sein Vater bei den Bambini seines Heimatvereins SV Daleiden an. Dort absolvierte der einst schmächtige, aber pfeilschnelle Stürmer seine komplette Jugendzeit, bevor der Übergang in den Seniorenbereich fließend verlief. Bis zur Saison 2015/16 spielte der heute 28-Jährige bei der SG Daleiden/Arzfeld/Dasburg-Dahnen in der Eifeler Kreisliga A, bevor es im Sommer 2016 zur SG Prümer Land ging. Der Wechsel erfolgte seinerzeit aus schulisch-beruflichen Gründen. „Ich hatte noch viele Freunde und Bekannte in Prüm, weil ich dort auch zur Schule gegangen bin. Es war jene Zeit, an denen die Abschlussprüfung und die Bachelorarbeit anstanden.“ So reifte der in Gerolstein geborene und in Daleiden aufgewachsene und später ein Studium zum Bankkaufmann in Düsseldorf absolvierende Vollblutstürmer ausgerechnet in Prüm zum Torjäger. „In meinen drei Prümer Jahren habe ich unmittelbar hinter den Spitzen gespielt, das Spiel der Mannschaft war auf mich zugeschnitten“, berichtet Mombach.

So erzielte er in der Saison 2016/17 27 Tore in der Kreisliga B I und schoss das Team damit zum Aufstieg. Er traf zwei Spielzeiten später immerhin 21 Mal für seine damalige SG in der A-Klasse.

Im Sommer 2019 ging es nach Arzfeld zurück, doch die ersten beiden Saisons waren „von Corona geprägt. Zwar erzielte ich in der Saison 2019/20 in fünf Spielen sechs Tore und gab für drei Tore die Vorlagen, doch ein Jahr später bremste mich dann zu allem Überfluss eine Schambeinentzündung aus.“

All die Unwägbarkeiten und Rückschläge sind längst ausgeräumt. „Ich spiele jetzt an vorderster Front als klassischer Mittelstürmer und komme so viel häufiger in Abschlusspositionen. Der Weg zum Tor ist deutlich kürzer“, sagt der heute mit seiner Lebensgefährtin in Eschfeld lebende und als Vermögensberater tätige Angreifer.

Mombach fühlt sich „extrem wohl in meiner jetzigen Rolle, doch ich werde auch sehr gut bedient von meinen Mitspielern“. Neben dem hohen Tempo, das tiefere Anspiele im Raum ermöglicht, sei der Torhunger „seit Kindesbeinen irgendwie angeboren. Mein Torinstinkt ist schon sehr ausgeprägt“, sagt der 28-Jährige über sich. Doch er reflektiert auch selbstkritisch die Dinge, die er noch verbessern kann. „Dazu gehören das Timing bei Flanken, mein Kopfballspiel, das noch ausbaufähig ist, sowie das defensiv-taktische Verhalten.“