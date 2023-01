Regionaler Fußball : Marco Michels kehrt zur SG Ellscheid zurück

Stürmer Marco Michels - hier noch im Trikot des Oberligisten Ahrweiler BC – wechselt zur SG Ellscheid. Foto: Ahrweiler BC

Trier/Bitburg Transferticker im regionalen Fußball: Offensiv-Ass kommt vom Oberligisten Ahrweiler – Trainerfrage in Saarburg vorerst geklärt.

Rheinlandligist SG Ellscheid präsentiert mit Marco Michels einen Neuzugang für die Rückrunde. Damit kehrt Michels, der zuletzt für den Oberligisten Ahrweiler BC spielberechtigt war, an seine alte Wirkungsstätte zurück. Für die SG Ellscheid spielte er zuletzt in der Zeit vom Sommer 2014 bis zur Winterpause der Saison 2017/2018, ehe er sich dem damaligen Oberligisten FSV Salmrohr anschloss. Unter dem aktuellen Interimstrainer Edwin Gräfen spielte Michels bereits zwei Jahre in der B-Junioren Rheinlandliga. Mit Marco Michels wechselt ein echter „Vollblutstürmer“ zurück an den Alfbach. Die Verantwortlichen freut es sehr, „dass Marco Michels die Mannschaft nicht nur sportlich, sondern auch abseits des Platzes bereichern wird.“ Auf die Unterstützung können die Verantwortlichen nicht nur in der laufenden Rückrunde zählen. Nach Angaben der SG „hat Marco uns losgelöst von der Ligazugehörigkeit darüber hinaus auch für die kommende Saison zugesagt“. Eine hohe Motivation verspürt auch Marco Michels, der sich trotz vieler Anfragen für die SGA entschieden hat: „Ich habe hier bereits nahezu zehn Jahre im Junioren- und Seniorenbereich gespielt und freue mich nun, erneut mit meinen besten Freunden und unter „Eddie“ Fußball spielen zu können.“ Die Rückrunde will Marco Michels gemeinsam mit der Mannschaft „sportlich bestmöglich abschließen“ und in der neuen Saison „als Führungsspieler einen Neuaufbau mitgestalten“. Dabei hofft der gebürtige Walsdorfer nach einer längeren Knieverletzung möglichst „verletzungsfrei zu bleiben“.

Björn Griebler kehrt mit sofortiger Wirkung zu seinem Heimatverein SV Zeltingen-Rachtig zurück. Nach Angaben des 34-jährigen Torwarts, der nach seinem Weggang vom SVZR in 2019 zunächst als Trainer beim seinerzeit noch eigenständigen SV Monzelfeld in der A-Liga Mosel, der U17 von Eintracht Trier II in der Rheinlandliga, beim SV Rot-Weiß Wittlich als Torwart- und später interimsweise als Cheftrainer in der Bezirksliga aktiv war, ist dessen Engagement zunächst bis zum Saisonende ausgelegt. Zuletzt war Griebler beim FC Bitburg ebenfalls als Torwarttrainer aktiv. „Ab dem Sommer möchte ich wieder als Trainer agieren. Ob als Cheftrainer, Torwarttrainer in Luxemburg oder aber auf selbständiger Basis und nicht vereinsgebunden mit Torwarttraining für einzelne Keeper und Vereine, steht noch nicht genau fest“, sagt er. Der 34-Jährige absolvierte bereits vier Trainingseinheiten beim Bezirksligisten, möchte „die Vorbereitung so intensiv angehen, wie es zeitlich passt. Ich möchte mit meiner Präsenz die Trainingsbedingungen verbessern und mit der Erfahrung der letzten Jahre meinen Beitrag dazu leisten, dass die Mannschaft eventuell noch die Klasse halten kann.“

Der Trier/Saarburger A-Ligist SG Saarburg/Serrig hat die Trainerfrage zumindest bis zum Saisonende geklärt. Nach eigenen Angaben wird Andreas Rommelfangen bis zum 30. Juni beim mit elf Punkten auf dem Konto stehenden aktuellen Tabellenvorletzten der Kreisliga A in der Verantwortung sein. „Ich werde mit der Mannschaft mein Möglichstes tun, um meinem Nachfolger eine A-Liga-Mannschaft zu übergeben“, so der 43-Jährige, der mit Kapitän Jonas Schwarz einen mitspielenden Co-Trainer an seiner Seite hat. Der Sportliche Leiter Patrick Schmitz und der Vorstand der SG „arbeiten mit Hochdruck an einer Nachfolgelösung. Wir sind aktuell in Gesprächen, doch eine Präsentation wird noch etwas dauern“, lässt Schmitz durchblicken.

Der 19-jährige Nachwuchsspieler des Bezirksligisten SV Hetzerath, Nico Urbild, hat sich dem Mosel-B-II-Ligisten SG Eifelland Bruch angeschlossen. Meliani Saim vom Bezirksliga-Tabellenführer SV Rot-Weiß Wittlich spielt künftig in der zweiten Luxemburger Liga und geht für den FC Jeunesse Junglinster auf Torejagd. Der 29-jährige Offensivspieler verfügt über höherklassige Erfahrungen bei Eintracht Trier, dem FSV Salmrohr und dem SV Mehring in Rheinland- und Oberliga und hatte aufgrund diverser Verletzungen in den letzten beiden Spielzeiten nur wenige Einsätze zu verbuchen. In der Saison 20127/18 stand Saim in Diensten des künftigen Ligarivalen CS Grevenmacher. Der Trier/Saarburger Tabellenzweite SV Tawern hat sich die Dienste von Torwart Max Kintgen und Offensivakteur Nico Picko gesichert. Beide kommen vom Bezirksligisten SV Konz. Sowohl Picko (zuletzt 2020/21) als auch Kintgen (19/20) haben eine Tawerner Vergangenheit. Den SV Konz ebenso verlassen hat Kai Werner, der künftig beim Trier/Saar-B-Ligisten SG Weintal Oberemmel als mitspielender Co-Trainer fungiert.

Jan Smyczek vom Mosel-A-Liga-Tabellenzweiten SV Wittlich hat sich dem Stadtrivalen und Bezirksligisten SV Lüxem angeschlossen. Der bis zur Saison 2019/20 beim SV Morbach II aktive Artjom Kessler kehrt nach einem Kurzengagement bei der Spvgg. Hochwald zur FV Hunsrückhöhe Morbach zurück und spielt künftig für die in der Kreisliga A Mosel angesiedelte zweite Mannschaft. Die FVM II verlassen hat dagegen Leon Eibes. Der 19-jährige Abwehrspieler spielt künftig für den Mosel-B-Ligisten SG Baldenau Bischofsdhron. Nach nur einem halben Jahr beim Ligakonkurrenten SG Binsfeld/Landscheid/Niederkail kehrt Laurent Le Berre zur SG Minderlittgen-Hupperath/Bergweiler zurück. Einen ligainternen Wechsel vermeldet Mosel-A-Ligist SG Neumagen/Leiwen. So spielt der 23-jährige Defensivakteur Luis Schindler künftig für den Lokalrivalen SV Niederemmel. Der SV Klausen hat sich Lennox Kranz, der zuletzt beim JFV Wittlicher Tal spielte, Fernando Themann vom JFV Vulkaneifel sowie Etienne Irmisch vom Nachbarn SV Dreis an Land gezogen.

Mosel-A-Liga-Spitzenreiter SG Laufeld/Buchholz freut sich über die Verpflichtung von Noah Sprenger. Der 20-jährige offensive Mittelfeldspieler kommt vom B-II-Ligisten TuS Platten. Das Trikot des TuS 05 Daun trägt künftig Indrit Cola. Der Torjäger wechselt vom Stadtteilverein SC Rengen auf den Wehrbüsch. Das Mehringer Urgestein Johannes Diederich wurde für den Titelkampf in der Mosel/Hochwald-B-Liga (derzeit Platz fünf) reaktiviert und steht künftig wieder im Kader seines einstigen Teamkameraden Simon Monzel, der die Mannschaft gemeinsam mit Tobias Schu trainiert. Der 31-Jährige verfügt aus seinen Jahren beim SV Mehring sowie beim FSV Salmrohr über Oberligaerfahrung. Dagegen hat Finn Bracker den SVM in Richtung Ligakonkurrent SG Pölich-Schleich/Detzem verlassen.

Björn Griebler. Foto: Fupa

Kai Werner (rechts, mit Jordan Nkamgove) verlässt den SV Konz. Foto: Sebastian J. Schwarz/sjs / Sebastian J. Schwarz