Fifa-Schiedsrichter in Trier Deniz Aytekin: „Es ist möglich, objektiv und herzlich zu sein“

„Sie fragen, was ein Strafstoß ist?“, sagt der Profi-Schiedsrichter Deniz Aytekin und wundert sich. Der Großteil der mehr als 650 Zuschauer in der Trierer Europahalle lacht. Der Saal ist komplett ausverkauft. Dass die Frau in der ersten Reihe diese Frage stellt, ist aber nicht so ungewöhnlich. Denn (nur) um Fußball soll es an diesem Abend nicht gehen. Vielmehr sind einige Unternehmer Triers dort, um etwas zu lernen. Über Führungskraft, über Empathie. Und sie sind da, um unterhalten zu werden. Von einem, der es kann.