Cornhole Europas Elite und USA-Profis spielen in Trier

Die kleinen, mit Granulat gefüllten Säckchen werden ab Donnerstagabend zu Hunderten durch die Trierer Messeparkhalle fliegen: Unweit des Moselufers finden die Europe Open der American Cornhole League (ACL) statt. Der Veranstalter aus den USA organisiert über 25.000 Turniere pro Jahr. In Trier soll das größte europäische Cornhole-Event der Saison stattfinden. Das Spannende am Turnier ist, dass daran sowohl Freizeitspieler wie auch Profis, die vornehmlich aus den Vereinigten Staaten anreisen, in verschiedenen Wettbewerben mitmachen können. 250 Aktive werden erwartet. Neben den Stars der Cornhole-Szene aus Nordamerika haben sich unter anderem auch zwei Spieler aus Indien angekündigt. Zuschauer genießen an allen vier Turniertagen freien Eintritt.