Profisport : Vertrag verlängert: Gesa Krause läuft auch weiterhin für Trier

Gesa Krause hat ihren Vertrag mit dem Silvesterlauf Trier e.V. bis 2024 verlängert. Foto: Silvesterlauf Trier/LaufReport.de

Trier Die zweimalige Europameisterin Gesa Krause hat ihren Vertrag mit dem Silvesterlauf Trier e.V. bis 2024 verlängert. Während dieser Zeit will die 30-Jährige auch an den Olympischen Spielen in Paris teilnehmen.

Triers Topsportlerin Gesa Krause bleibt der Stadt noch für mindestens zwei weitere Jahre erhalten. Das meldet der Silvesterlauf Verein, für den die 30-Jährige seit 2017 an den Start geht. „Ich liebe das Familiäre und fühle mich äußerst wohl im Verein und in der Stadt“ sagt die Profisportlerin anlässlich der Vertragsverlängerung.

Krauses Erfolg spricht Bände: Neben sieben deutschen Meistertiteln im Trikot des Silvesterlauf-Vereins und zwei Europameistertiteln im 3.000 Meter Hindernislauf erzielte sie 2019 einen dritten Platz bei den Weltmeisterschaften in Doha. Nach einer gesundheitsbedingten Pause in 2022 ist Krause nun bereit für ein Comeback.

Mit der Teilnahme bei den Olympischen Sommerspielen 2024 in Paris als Hauptziel stehen auch verschiedene Höhepunkte für 2023 an. Darunter die Leichtathletik-Weltmeisterschaften in Budapest (19.-27. August) die nationalen Titelkämpfe in Kassel (8./9. Juli.

Schon als 15-Jährige war Gesa Krause beim Silvesterlauf in Trier gestartet; es war derUrsprung ihrer Verbundenheit mit der ältesten Stadt Deutschlands und des ungewöhnlichenVereinswechsels im Jahr 2016 von Eintracht Frankfurt zum Silvesterlauf-Verein.