Athletikcoach Arne Greskowiak Er macht Topstars wie Dennis Schröder besser

Es war zwar „nur“ ein Testspiel, hat aber schon richtig Lust auf die Olympischen Spiele gemacht: Das Basketball-Duell zwischen Dauer-Olympiasieger USA und dem amtierenden Weltmeister Deutschland am Montagabend in London (92:88). Mittendrin, wenn auch selten im Fokus der Kameras: Arne Greskowiak, Athletiktrainer der deutschen Basketball-Nationalmannschaft. Er will das Team topfit machen, vielleicht für den nächsten Coup. Eine Medaille in Paris? Das wäre schon was. Es wäre nicht seine erste.