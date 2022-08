Sport : Vierter Platz bei WM in Estland

Tahkuranna/Trier Trierer Bogenschütze bei Wettkämpfen im Baltikum von Materialproblemen ausgebremst.

Die Veranstalter hatten fünf Parcours mit 140 Zielen mit Distanzen bis zu 73 Metern für 480 Teilnehmer in verschiedenen Bogen- und Altersklassen vorbereitet. Zu Beginn des fünftägigen Turniers hatte sich Wilhelmi in der Klasse Barebow-Veterans noch auf Platz zwei gehalten, fiel aber nach einem Materialproblem am dritten Tag bis auf Rang fünf zurück. Nach einer Aufholaktion an den letzten beiden Tagen landete er immerhin noch auf Platz vier.