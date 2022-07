Trier : Weltmeisterlich! Titel für Trierer Kegler bei Heim-WM

Trier Sie kegelten einst gemeinsam für den SKV Trier – nun feierten Nico Klink und Mike Reinert Gold und Silber bei der WM in eigener Halle.

(neu) Großer Erfolg für die beiden Trierer Nico Klink und Mike Reinert. Bei den am Mittwochabend in Trier zu Ende gegangenen Weltmeisterschaften im Sportkegeln auf Scherebahnen wurde Nico Klink im Sprint-Wettbewerb neuer Weltmeister vor Mike Reinert, der Silber gewann.

In der Sprint-Disziplin werden über zwei Bahnen je zehn Wurf in die Vollen gespielt. Im 32er-Teilnehmerfeld setzten sich beide gegen die internationale Konkurrenz zunächst in vier K.o.-Runden durch, bevor sie sich im Endlauf direkt gegenüberstanden. Im äußerst spannenden Finale fiel die Entscheidung erst im letzten Wurf zugunsten von Klink, der sich mit 171:170 denkbar knapp den WM-Titel sicherte.