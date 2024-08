Spitzenfunktionär aus Trier Badminton: Tolle Atmosphäre in Paris, aber sportlich lief’s nicht nach Wunsch

Im Badminton müssen die deutschen Sportler mindestens vier weitere Jahre auf die erste Medaille bei Olympia warten. Das ist allerdings keine wirkliche Enttäuschung in einer Sportart, die in Asien einen deutlich höheren Stellenwert hat als in Europa. Mit welchen Eindrücken Ralf Michaelis aus Paris zurückgekehrt ist? „Mit vielen“, sagt er. „Das war und ist eine tolle Veranstaltung. Für uns als DBV war es eher gemischt aufgrund der Tatsache, dass sich einer unserer besten Spieler – Mark Lamsfuß - schon im Vorfeld verletzt hat. Daher konnten wir uns nicht im Mixed qualifizieren, wo wir die größten Chancen gesehen hätten, um eine Medaille mitzukämpfen.“ 2022 wurden Lamsfuß und Isabel Lohau WM-Dritte. Lamsfuß hatte nach einer Knieverletzung vier Monate pausiert, verpasste schon die EM Anfang April in Saarbrücken. Im Doppel ging er in Paris mit Marvin Seidel an den Start, musste aber nach dem ersten Spiel verletzungsbedingt aufgeben. Auch für die deutschen Einzelspieler gab es keinen Sieg. Yvonne Li hat es in ihren beiden Spielen in den Entscheidungssatz geschafft, Fabian Roth hatte zudem eine sehr schwere Auslosung erwischt.