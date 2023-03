Sebastian Pelzer in Chicago Ein Trierer und seine Rekordtransfers

Dazu trägt auch Pelzer in Chicago bei. Er arbeitet eng mit Sportdirektor Georg Heitz zusammen, von ihm bekomme er „operativ in vielen Bereichen freie Hand“. So kümmert er sich unter anderem um die weltweite Organisation des Scoutings, er bereitet Transfers vor und ist auch ein Ansprechpartner im Nachwuchsbereich. Im nächsten Jahr soll ein neues, riesiges Trainingsgelände und Nachwuchszentrum im Herzen von Chicago eröffnet werden. Der bisher erfolgreichste Fire-Coup in seiner Amtszeit: Vor drei Jahren entdeckte er bei einem Spiel in Kolumbien den damals 16-jährigen Stürmer Jhon Durán – eher zufällig. „Er wurde damals eingewechselt. Da hat man gleich gesehen, was er kann – Tempo, Physis, Abschluss, Kopfball.“ Durán wurde Schritt für Schritt weiter aufgebaut. Im Januar 2023 wechselte der inzwischen 19-jährige Kolumbianer für rund 18 Millionen Dollar (16,6 Millionen Euro) zu Aston Villa. Erst im vergangenen August hatte Chicago Fire den 18-jährigen Gabriel Slonina für die damalige Club-Rekordsumme von neun Millionen Euro an den FC Chelsea abgegeben. Die MLS beziffert das Gesamtvolumen beider Transfers sogar auf 37 Millionen Dollar.