In Trier und Wittlich Herzliche Einladung: Volksfreund-Redaktion stellt Sportkonzept vor

Neugierig? Dann kommen Sie zu einer unserer Infoveranstaltungen am Donnerstag, 20. April, um 19 Uhr im Medienhaus Trierischer Volksfreund, Hanns-Martin-Schleyer-Str. 8 in Trier oder am Donnerstag, 27. April, um 19 Uhr im Jugendheim St. Bernhard, Auf'm Geifen 12 in Wittlich. Schauen Sie vorbei, lassen Sie sich von unseren Ideen begeistern uns ins Gespräch darüber kommen, was Ihnen mit Blick auf unsere Sportartikel am Herzen liegt! Für Getränke und einen kleinen Imbiss ist gesorgt. Wir freuen uns auf Sie und bitten um eine formlose Anmeldung per Mail an sport@volksfreund.de.