Siegfried Skilwies aus Pluwig werden ganz besondere Schuhe immer an Franz Beckenbauer erinnern:

„In meinem Gedächtnis sind besonders seine grandiose Ballbehandlung und die Leichtigkeit in seinem Spiel haften geblieben. Zudem hatte er die Gabe, auch nach der Partie keine Müdigkeit auszustrahlen – und das ,Kaisergewand‘ (Trikot) war nach Abpfiff nicht nur sauber, sondern rein. Bewusst habe ich nur einmal ein stark verschmutztes Trikot bei ihm wahrgenommen, das war in der Stunde seines größten Erfolgs im Endspiel 1974 in München, gekrönt mit dem Gewinn der Fußball-Weltmeisterschaft als Spieler. Mit ihm hat Deutschland nun leider sein größtes Aushängeschild in dieser Sportart verloren. Das ,Schaun mer mal‘ wird man sehr vermissen. Mein stetiges Andenken und die dauerhafte Erinnerung an den ,Kaiser‘ sind die gebrauchten Fußballschuhe der Marke ,Franz Beckenbauer Libero’. Vielen Dank an seine Adresse für das unvergessliche Entertainment mit all seinen tollen Momenten.“