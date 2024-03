Perfekte Ausrüstung 11 wichtige Dinge, die Sie zum Wandern brauchen

Jens Kuhr vom Deutschen Wanderverband rät: „Probieren Sie Schuhe am Nachmittag an, wenn die Füße bereits beansprucht sind.“ Wenn Sie morgens ins Geschäft gehen, kann es passieren, dass Sie Schuhe zu klein kaufen. Denn Füße schwellen im Laufe des Tages an und sind dann sowohl in der Länge als auch in Breite etwas größer.