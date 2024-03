Listen zum Nachmachen Mit diesen Tipps begeistern Sie Kinder fürs Wandern

Doch die Tour hängt auch vom Alter und der Kondition ab. Gerade ältere Kinder sollten Sie nicht unterschätzen: „Ab rund zehn Jahren stehen Kinder ihren Eltern in der Fitness in nichts nach“, so die Einschätzung von Klaus Erber vom Deutschen Wanderinstitut. „Dann geht es nicht mehr darum, dass sie es körperlich schaffen, sondern nur noch darum, dass es spannend bleibt.“