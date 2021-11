Bezirksliga : Von überwundenen Flüchen und Negativ-Serien

Trier Bezirksliga: Badem schießt sich den Frust von der Seele, Lüxem bleibt auch im siebten Spiel ohne Punkt.

(L.S.) SV Lüxem – SG Baustert 0:0: Während Baustert nach vier Niederlagen in Folge wieder in die Punkte fuhr, blieb der SV Lüxem auch im siebten Spiel in Serie ohne Sieg. Trotz der Punkteteilung half der Teilerfolg im Kellerduell beiden Mannschaften nicht wirklich. Baustert traf in der ersten Halbzeit durch Tim Hoffmann (34.) sowie in der zweiten Hälfte durch Tobias Pauls (82.) zweimal die Latte.

Auf der Lüxemer Seite hatte Ebu Talip Osta im Eins-gegen-eins den Siegtreffer auf dem Fuß, scheiterte aber an BOB-Keeper Simon Esch (88.). So konstatierte SVL-Co-Spielertrainer Nico Hubo, dass es „insgesamt ein Schritt nach vorn war. Einstellung und Moral haben gestimmt, auch wenn dieses Ergebnis nicht so richtig weiterhilft.“

BOB-Trainer Thorsten Schmitz sah das ähnlich: „Bei uns hat mal wieder die Null gestanden, wir hielten über 90 Minuten die Ordnung, waren aber auch nicht zwingend genug. In einem chancenarmen Spiel ist das 0:0 ein gerechtes Ergebnis.“

SG Badem – SG Wallendorf 6:1 (3:0): Dank des Dreierpacks von Daniel Robertz und einer „insgesamt geschlossen guten Teamleistung“ (O-Ton Roger Reiter) schoss sich Badem nicht nur den Frust von der Seele, sondern auch aus den Abstiegsrängen. Nach jeweiligen Assists von Michael Nierobis und Timo Schakat legte Robertz nach 24 Minuten zwei Tore vor. Als der Kapitän nach einer Flanke von Pierre Valerius mit dem Kopf auf 3:0 erhöhte, war die Richtung klar. Doch eine Szene davor war für Badems Coach Reiter entscheidend.

„Beim Stand von 2:0 pariert Simon Eppers im Eins-gegen-eins per Fußabwehr einen Tiefenlauf von Tim Nottinger. Im Gegenzug machen wir das 3:0.“ Marius Willwertz legte das 4:0 nach (61.), ehe Wallendorf durch Noah Prinz zum 1:4 kam (62.). Als Willwertz in der 66. Minute den frei stehenden Robertz bediente, stand es 5:1. Mit seinem ersten Bezirkligator unterstrich der eingewechselte Nico Hüweler seine gute Leistung und den bärenstarken Auftritt der kompletten Mannschaft. Wallendorfs Alexander Roth sah wegen wiederholten Foulspiels die Ampelkarte (82.). SGW-Coach Frank Hermes: „Auswärts bekommen wir einfach keinen Fuß auf den Boden. Robertz und Nierobis hatten wir zu keiner Zeit unter Kontrolle. Das 0:1 hat uns aus der Bahn geworfen.“

SV Speicher – SG Wallenborn 2:0 (0:0): Mit dem ersten Saisonsieg überhaupt brach der SV Speicher den Fluch des Nicht-gewinnen-Könnens und strafte alle Kritiker Lügen, die der Mannschaft in den Spielen zuvor die Mentalität absprachen. Vor 90 Zuschauern zeigte Speicher Herz, Leidenschaft und Laufbereitschaft und brachte den harmlosen Gästen die siebte Saisonniederlage bei. Nach ausgeglichenen ersten 45 Minuten erhöhten die Töpferstädter im zweiten Durchgang die Schlagzahl und kamen nach Vorarbeit von Thomas Schütz durch Andrej Pertsch zur Führung – 1:0 (55.).

Als Raphael Klotz für den aufgerückten Innenverteidiger Daniel Schmitt auflegte, stand es nach 73 Minuten 2:0. SVS-Trainer Martin Wagener freute sich über einen wieder breiteren Kader und brachte mit insgesamt vier Wechseln jede Menge frischen Wind in die Partie. Luca May sei Dank, dass die Niederlage für die Vulkaneifeler nicht noch höher ausfiel, denn der für den verletzten Stammkeeper Lars Becker zwischen den Pfosten stehende Torwart, parierte in der 75. Minute einen Foulelfmeter von Robin Eiden stark.

Speichers Trainer Martin Wagener sagte: „Die Erleichterung ist riesig nach dem ersten Saisonsieg, nachdem wir schon in den letzten Spielen nah dran waren, aber die letzten Prozente fehlten. Unglaublich wichtig war, dass wir sehr diszipliniert und konzentriert verteidigt haben und vorn auch einen guten Job erledigten.“

SG Geisfeld – SV Zeltingen-Rachtig 2:3 (0:3)

Auf der Rascheider Heide erwischte Zeltingen-Rachtig einen Blitzstart und lag nach einer Viertelstunde nach Treffern von Florian Blesius (7.), Sven Pazen (9.) und Luca Rees (15.) bereits mit 3:0 vorn. Geisfeld fand erst dann besser ins Spiel und besaß durch einen Lattenkopfball von Christian Alt die Chance zum 1:3 (22.).

Kurz nach Wiederbeginn war es dann soweit: Ein Schuss von Andy Rauen ließ Dominik Henchen im Gästetor nach vorn abprallen, den zweiten Ball verwertete Pascal Eli mit einem sehenswerten Flugkopfball zum 1:3. Die erste Heimniederlage für die Hochwälder konnte auch Alt nicht mehr verhindern, auch wenn der Spielertrainer in der Nachspielzeit zum 2:3 traf. Geisfeld monierte in der 82. Minute einen klaren Foulelfmeter, nachdem Jannik Marx von den Beinen geholt wurde. Vorsitzender Uwe Cronauer befand, dass „es in der ersten halben Stunde an allem gefehlt hat, was uns sonst auszeichnet. In der Anfangsviertelstunde waren wir gar nicht auf dem Platz und machten es Zeltingen mit Geschenken leicht.

Nach dem 1:3 war es dann Einbahnstraßenfußball, wir haben aber die Chancen nicht gemacht.“ Zeltingens Trainer Michael Kappes sprach von „zwei unterschiedlichen Halbzeiten und einem kompletten Leistungsabfall nach dem Seitenwechsel. In der Anfangsphase haben wir die Fehler von Geisfeld brutal ausgenutzt.“

SV Konz – SG Sauertal Ralingen 1:0 (0:0)

Mit dem knappsten Ergebnis aller Spielausgänge sicherte sich der SV Konz in einer weitgehend ausgeglichenen Partie seinen sechsten Saisonsieg und katapultierte damit die Gäste aus dem Sauertal wieder auf den letzten Tabellenplatz.

Das einzige Tor des Tages fiel eine Viertelstunde vor Schluss, als sich Jonas Kürwitz im Mittelfeld durchsetzte und dessen Steckpass Tristan Reger eiskalt verwertete – 1:0 (75.). In einem Spiel auf überschaubaren spielerischem Niveau warf Ralingen kämpferisch und läuferisch alles in die Waagschale, agierte im Endeffekt aber wieder unglücklich. So verpasste Tobias Ferring mit einer Aktion aus Nahdistanz den Ausgleich, weil Jordan Nkamgove überragend parierte.

Auch ein Schuss von Jonathan Reichling hielt der Konzer Keeper fest. Ralingens Trainer Martial Servais: „Die Leistung und die Einstellung haben gepasst, doch wir haben nach vorn keine Lösungen gefunden. Meiner Ansicht nach war das Konzer Tor eine Abseitsstellung. Wir haben definitiv unglücklich verloren.“

SG Mont Royal Kröv – TuS Schillingen 1:0 (1:0)

Vor 160 Zuschauern in Reil blieb Kröv seiner Linie treu und setzte seine Erfolgsserie mit dem vierten Sieg in Folge fort. Dass es die dritte Partie in Serie ohne Gegentor blieb, freute Krövs Trainer Kalle Gräfen umso mehr. „In einem chancenarmen, technisch aber anspruchsvollen Spiel haben wir uns gegen die Schillinger Angriffsbemühungen über 90 Minuten erfolgreich gewehrt. Mit Andre Benzarti und Duwaine Nahlen hat insbesondere die Innenverteidigung wieder gut gestanden und die Null abgesichert. Schillingen hatte in der zweiten Halbzeit zwar mehr vom Spiel, aber nur eine echte Torchance, die Marius Bach hervorragend klärt.“

Schillingens Lukas Hornetz war im Eins-gegen-eins af das Kröver Tor zugelaufen, doch Bach blieb stehen und klärte zur Ecke (70.). Zuvor besaß Leon Heimes in der 55. Minute die Möglichkeit zur Resultatserhöhung. Das goldene Tor des Tages erzielte einmal mehr Stefan Caspari, der mit einem direkt verwandelten Freistoß aus 18 Metern traf – 1:0 (35.).

Schillingens Coach Sascha Freytag bescheinigte seiner Elf eine „gute Leistung. Leider hat sich die Mannschaft für einen engagierten Auftritt nicht belohnt. Die Mentalität hat gepasst. Es ist ein bisschen unglücklich gelaufen. Mit etwas mehr Glück holen wir einen Punkt mit.“

SG Ruwertal – SG Arzfeld 0:1 (0:1)

Die Vorzeichen standen ungünstig für die Ruwertaler, die sämtliche fünf Partien zuvor gegen die Westeifeler verloren hatten. Das blieb aus Sicht der Ruwertaler auch nach intensiven 90 Minuten von Kasel so. Nach dem Arzfelds Spielertrainer Andreas Theis freistehend seinen Meister im Marius Mergen im SGR-Kasten fand (15.), war es wenig später Marvin Renner, der einen strammen Schuss knapp am Kasten der Gäste vorbeisetzte (19.). Anschließend verpasste Kapitän Karsten Willems per Kopf die Ruwertaler Führung.

Doch als effizient erwies sich Jakob Lempges, der einen zuvor abgeblockten Schuss im Nachsetzen zur Arzfelder Führung verwertete – 0:1 (21.). Es sollte das einzige Tor in dieser umkämpften Partie bleiben. Auch im zweiten Durchgang blieb die SGR gefährlich, doch „heute fehlte uns das Spielglück. Wir haben gegen eine eingespielte Mannschaft gespielt, die sehr schwer zu knacken war. Die abgeklärtere Mannschaft hat gewonnen, das ist nicht unverdient“, bilanzierte Trainer Gerd Morgen.

Hans Schulz, der bis zur 70 Minute durchspielte, besaß mit einem Seitfallzieher die Ausgleichschance (55.). In der Folgezeit erspielte sich Arzfeld ein Übergewicht an Torchancen, sodass es hätte auch komfortabler ausgehen können. Julian Propson traf die Latte, Thomas Hunz, Andreas Cales und Pascal Krämer verpassten ein höheres Resultat. Nach taktischen Fouls sah Ruwertals Fabian Müller die Gelb-Rote Karte (84.).