(red) Sie freuen sich schon auf die Olympischen Winterspiele: Der weiße Tiger Soohorang und der Schwarzbär Bandabi sind die Maskottchen der olympischen und paralympischen Wettbewerbe in Pyeongchang (Südkorea). In dem Landkreis leben rund 40 000 Menschen.

Exakt heute in einem Monat, am 9. Februar, geht’s los. Dann zeigen Skifahrer, Eiskunstläufer, Rodler und Snowboarder aus der ganzen Welt in mehr als 100 verschiedenenen Disziplinen ihr Können.

⇥Foto: dpa