Sandro Wagner ließ seiner ganzen Wut und Enttäuschung freien Lauf und setzte zu einem Frontalangriff auf Joachim Löw an. "Für mich ist klar", so erklärte der Stürmer von Bayern München seinen "sofortigen" Rücktritt aus der deutschen Fußball-Nationalmannschaft, "dass ich mit meiner Art, immer offen, ehrlich und direkt Dinge anzusprechen, anscheinend nicht mit dem Trainerteam zusammenpasse." Wagner ist wegen seiner Nicht-Berücksichtigung für die WM in Russland (14. Juni bis 15. Juli) tief verletzt und persönlich enttäuscht von Löw. Der 30-Jährige hatte fest mit der WM geplant und dies aus Löws Sicht vielleicht zu oft und zu selbstbewusst formuliert.