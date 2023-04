Motorsport Motorsport: Der Tank des Anstoßes

Schlag auf Schlag geht es im Moment in der Nürburgring Langstreckenmeisterschaft (NLS), bevor in diesem Jahr die „dicken Brocken“ wie das ADAC TotalEnergies 24h-Rennen oder die Schwergewichte wie Truck-Grand-Prix, Oldtimer-Grandprix und weitere folgen. Nach dem Auftaktrennen am 18. März und dem zweiten Rennen am ersten April-Wochenende steht am kommenden Samstag, 15. April, bereits NLS Nummer drei auf dem Programm.