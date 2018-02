später lesen Stuttgart Wasmeier will alles für Winterspiele in Deutschland geben Teilen

Twittern

Teilen



Ski-Olympiasieger Markus Wasmeier hat seine Hoffnung auf Olympische Winterspiele in Deutschland noch nicht aufgegeben. "Dafür werde ich mich den Rest meines Lebens einsetzen", sagte der zweifache Goldmedaillen-Gewinner von Lillehammer 1994 der Stuttgarter Zeitung und den Stuttgarter Nachrichten und führte aus: "Ich glaube nicht, dass Sommerspiele in Deutschland machbar wären, dafür ist der Aufwand zu gigantisch. Winterspiele aber würden ganz sicher funktionieren." Damit eine Bewerbung nicht erneut am Veto der Bürger scheitert, hofft Wasmeier (54) auf ein Umdenken beim Internationalen Olympischen Komitee (IOC): "Gerade dem IOC würde mehr Demut und mehr Hingabe an die Athleten sehr guttun. Das IOC muss wieder die Nähe zu den Bürgern und Sportlern finden."