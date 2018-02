Das olympische Feuer in Pyeongchang brennt. 45 Sportler und zwei Betreuer aus Russland bleiben von den Winterspielen ausgeschlossen. Das urteilt der CAS kurz vor der Eröffnung. Für die deutschen Eiskunstläufer läuft es zum Auftakt des Teamwettbewerbs nicht.

Pyeongchang (dpa) - Die Olympischen Winterspiele in Pyeongchang haben mit einer großen Geste der Versöhnung begonnen. Nach dem gemeinsamen Einmarsch der Teams von Süd- und Nordkorea gab Südkoreas Staatspräsident Moon Jae In am Freitag mit der traditionellen Formel „Ich erkläre die XXIII. Olympischen Winterspiele von Pyeongchang für eröffnet“ das Startsignal für das dritte Weltfest des Wintersports in Asien. Eiskunstlauf-Olympiasiegerin Kim Yuna entzündete als Schlussläuferin des 101 Tage dauernden Fackellaufs die olympische Flamme im Olympiastadion.

Die Eröffnungsfeier stand unter dem Motto „Frieden in Bewegung“. Vor 35 000 Zuschauern und einem Milliarden-Publikum weltweit an den Fernsehern führten die nordkoreanische Eishockeyspielerin Hwang Chung Gum und der südkoreanische Bobfahrer Won Yun Jong die Sportler aus beiden Ländern an und schwenkten gemeinsam die Vereinigungsflagge.

Auf der Tribüne beklatschten Südkoreas Staatschef Moon und Kim Yo Jong, Schwester von Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un, die Mannschaft und gaben sich später die Hand. Die deutsche Mannschaft zog - angeführt vom Nordischen Kombinierer Eric Frenzel als Fahnenträger - als neuntes Team in das Stadion ein.

Nur wenige Stunden vor der bunten Party hatte der Doping-Fall Russland noch einmal für Wirbel gesorgt. Der Internationale Sportgerichtshof CAS wies die Klage von 45 russischen Sportlern und zwei Betreuern zurück. Schon am Vortag hatte die Ad-hoc-Kommission des CAS bei 13 russischen Athleten und Offiziellen ein ähnliches Gesuch abgelehnt und sich als nicht zuständig erklärt.

Die Sportler hatten auf diesem Weg versucht, doch noch an den Wettbewerben in Südkorea teilzunehmen. Nach der CAS-Entscheidung muss Russland somit auf zahlreiche Stars wie den sechsmaligen Shorttrack-Olympiasieger Viktor Ahn, Biathlon-Staffel-Olympiasieger Anton Schipulin sowie die Top-Ski-Langläufer Sergej Ustjugow und Ruslan Sacharow und Eiskunstlauf-Olympiasiegerin Xenia Stolbowa verzichten. Damit bleibt es bei 168 Sportlern aus Russland, die vom Internationalen Olympischen Komitee zugelassen worden sind.

Der Kreml bedauerte den Ausschluss der 45 Sportler. „Es versteht sich, dass wir unseren Athleten weiterhin helfen, ihre Rechte zu verteidigen“, sagte Dmitri Peskow, der Sprecher von Russlands Präsident Wladimir Putin, am Freitag in Moskau. Alfons Hörmann, Präsident des Deutschen Olympischen Sportbunds, nannte die CAS-Entscheidung dagegen eine „hocherfreuliche Mitteilung“.

Sportlich lief es für das deutsche Team noch nicht wie gewünscht. Trotz der WM-Zweiten Aljona Savchenko und Bruno Massot reichte es für die deutsche Mannschaft zum Auftakt des Teamwettbewerbs der Eiskunstläufer nur zum achten Platz im Zwischenklassement. Die Wahl-Oberstdorfer leisteten sich in der Kurzkür einen Sturz. Zuvor hatte der deutsche Meister Paul Fentz sein Kurzprogramm verpatzt.

