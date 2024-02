Sport und Gesundheit Arthrose - nicht nur ein Problem der Älteren, sondern auch von Sportlern

Trier · Nicht jede Therapie, die mir in meinem „orthopädischen Dasein“ begegnete, kann ich gutheißen. So berichtete mir ein Mitte-Siebzig-Jähriger, der nicht verstand, dass er seine Trainingsstrecke Trier – Koblenz (über 100 km) nicht mehr zu Fuß an einem Wochenende zurücklegen könne.

01.02.2024 , 12:50 Uhr

Regelmäßige Bewegung kräftigt die Muskeln rund ums Knie und beugt Arthrose vor. Foto: dpa-tmn/Christin Klose

Von Dr. Peter Krapf

Ich erinnere mich noch gerne an meine Assistentenzeit bei Herrn Prof. Heinrich Hess, ehemaliger Arzt unserer deutschen Fußballnationalmannschaft. Ich verließ gerade sein Behandlungszimmer, als ich auf dem Röntgenbetrachter Bilder eines Kniegelenkes vorfand. Es zeigten sich ausgeprägte Arthrosezeichen. Eindeutig prothesenreif, befand ich damals und schaute mir das Bild genauer an. Als ich den Namen des Patienten las, erschrak ich. Es handelte sich um einen damals aktuell aktiven Fußballnationalspieler.