“Perfekte Rallye“ Zwei Titel für die heimischen Rallyecracks

Mit der Rallye Stemweder Berg rund um Lübbecke in NRW ging am Wochenende die Deutsche Rallyemeisterschaft (DRM) zu Ende. Viele Spitzenfahrerinnen und Spitzenfahrer von Eifel Mosel und Hunsrück waren 2023 erfolgreich vertreten. Zwei von fünf Läufen, die Rallye ADAC Mittelrhein im Juni und die ADAD Saar-Pfalz-Rallye im August, fanden wieder in der Region statt.