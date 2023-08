Basketball Zwei wichtige Testspiele für die Gladiators stehen an

Auch wenn noch nicht alles golden geglänzt hat, war Trainer Don Beck mit dem ersten Testspiel gegen den Ligakonkurrenten Uni Baskets Münster nicht unzufrieden. „Als Trainer möchte man immer mehr“, so Beck, der aber eingesteht, dass er nicht ungeduldig werden darf. „Wir hatten vor diesem Spiel ja auch erst zwei Wochen als Team trainiert.“ Auch Co-Trainer Jacques Schneider sieht das so und ergänzt: „Wir haben schließlich gewonnen und daher haben wir auch Vieles richtig gemacht. Wir sind noch in einem Prozess.“