Motorsport Top-Resultate in Hitzeschlachten

Arno Klasen (Karlshausen) war gemeinsam mit Michael Heimrich (Oberursel) und dem Schweizer Lorenzo Rocco im Audi R8 LMS GT3 Evo II der équipe vitesse wieder eine Klasse für sich. Nach einigen Code-60-Phasen in beiden Qualifyings, bei denen es, so Klasen, „fast unmöglich war, eine freie Runde zu finden“, standen am Ende nicht nur die Siege in der SP9 Am, sondern auch zwei Top-Ergebnisse im Gesamt. P 13 am Samstag im 63. Eibach ADAC ACAS Cup und der neunte Platz am Sonntag im 62. ADAC Reinoldus-Langstreckenrennen im Feld der GT3-Boliden sind ein bemerkenswertes Resultat in diesen beiden Rennen, die unter diesen Bedingungen viel körperliche Substanz forderte.