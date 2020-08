Trier : Zwischenbilanz zur Freibadsaison

Trier Mit dem Ende der Schulsommerferien endet auch die Sommerpause der städtischen Gremien.

Den Beginn macht am Mittwoch, 19. August, um 17 Uhr der Sportausschuss unter Leitung von Dezernentin Elvira Garbes (Grüne). Die Bürgermeisterin hat für die Sitzung eine Zwischenbilanz der besonderen Freibadsaison 2020 angekündigt: Die Gästezahlen in Nord- und Südbad sind wegen der Corona-Pandemie stark begrenzt, Gäste müssen sich vorher reservieren (der TV berichtete). Außerdem steht ein Sachstandsbericht zu den Baumaßnahmen an den Trierer Sportstätten auf der Tagesordnung.