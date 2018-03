Der Campingplatz in Bernkastel-Kues ist in die Jahre gekommen. Das Hauptgebäude muss saniert werden. Am kommenden Montag, 8. Januar, befasst sich der Stadtrat Bernkastel-Kues mit dem Thema und vergibt Arbeiten. Auf der Tagesordnung steht zudem die Widmung einer Erschließungsanlage in Andel. Die Sitzung beginnt um 18 Uhr im Rathaus.