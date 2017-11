später lesen Stefanie Dingel gewinnt Schmuck- und Edelsteinpreis Teilen

Twittern

Teilen



Mit einem bläulich schimmernden Ring aus Bergkristall und Aquamarin hat Stefanie Dingel den deutschen Schmuck- und Edelsteinpreis Idar-Oberstein 2017 gewonnen. Das Stück habe das Motto des Wettbewerbs „just an illusion“ (nur eine Illusion) perfekt umgesetzt, teilte die Jury am Freitagabend zur Preisverleihung mit. Der eingearbeitete Aquamarin sei frei beweglich und sehe in der Silberhalbkugel unter dem Bergkristall wie eine Flüssigkeit aus. Dingel aus Veitsrodt (Kreis Birkenfeld) erhielt ein Preisgeld von 4000 Euro. dpa