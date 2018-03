später lesen Aktion Sternsinger sammeln für Kinder FOTO: privat / TV FOTO: privat / TV Teilen

(red) Prächtige Gewänder, funkelnde Kronen und leuchtende Sterne: Am Sonntag, 7. Januar, ab 10 Uhr sind die Sternsinger in den Pfarrgemeinden St. Andreas Longkamp und St. Valentin Kommen wieder in den Straßen unterwegs. Mit dem Kreidezeichen „20*C+M+B*18“ bringen die Mädchen und Jungen in den Gewändern der Heiligen Drei Könige den Segen „Christus segne dieses Haus“ zu den Menschen, sammeln für benachteiligte Kinder in aller Welt und werden damit selbst zu einem wahren Segen.