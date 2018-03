Streichquartett spielt für Senioren

(red) Die Mitglieder vom Musizierkreis der Akademie Kues, Michael Porco (Cello), Christina Kettern und Gerda Knorrn-Belitz (Violinen) sowie Heidi Müllen (Geige), spielten für Senioren im Ida-Becker-Haus in Traben-Trarbach. Die Idee, alten Menschen, die an den Feiern im Hause nicht mehr teilnehmen können, Weihnachtslieder direkt am Bett vorzuspielen, stammte von Heide Müllen, Mitarbeiterin des Sozialen Dienstes im Ida-Becker-Haus. Das Quartett zog durch die Zimmer und über die Flure und erfreute zweieinhalb Stunden mehr als 30 Senioren ⇥Foto: Privat