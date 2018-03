Strom tanken am Anleger

Ein Energieversorger hat in Oberbillig Ladesäulen für Elektroautos installiert.

(red) Eine öffentliche Ladestation für Elektroautos steht ab sofort an der Anlegestelle der neuen Moselfähre in Oberbillig. Ortsbürgermeister Andreas Beiling nahm die neue Strom-Tankstelle in der Moselstraße heute gemeinsam mit Vertretern der Verwaltung der Verbandsgemeinde Konz und des Energieversorgers Innogy in Betrieb. Mit einem Ladekabel hat die Gruppe ein Elektrofahrzeug aus der Firmenflotte des Konzerns aufgeladen. Die öffentliche Ladestation steht künftig zum Aufladen von Elektroautos zur Verfügung.

Darüber hinaus hat das Unternehmen am Moselufer einen Schrank für E-Bike-Akkus bereitgestellt. Der Spind verfügt über insgesamt vier abschließbare Fächer, in denen Nutzer von Elektrofahrrädern ihre Stromspeicher einschließen und aufladen können. Der Elektroversorger hat die Ortsgemeinde Oberbillig durch einen Zuschuss von insgesamt 6500 Euro bei der Anschaffung der Ladesäule und des Akku-Schranks unterstützt. Hierfür brachte das Energieunternehmen Mittel aus einem firmeneigenen Förderprogramm für Kommunen zum Einsatz.

„Das Thema Elektromobilität ist ein Zukunftsthema, das wir auch in Oberbillig weiter vorantreiben wollen. Als Gemeinde unterstützen wir den nachhaltigen Einsatz von Ressourcen und bauen daher unsere Angebote für nachhaltige Mobilität weiter aus“, erläutert Ortsbürgermeister Andreas Beiling. Michael Arens, Leiter der Region Trier bei Innogy, erklärte: „Mit unserem Engagement leisten wir einen Beitrag zum Umwelt- und Klimaschutz. Deswegen haben wir die Ortsgemeinde Oberbillig gerne bei den Anschaffungen im Bereich der Elektromobilität unterstützt.“

Von den Anlegestellen am Moselufer pendelt die Elektrofähre „Sankta Maria II“ zum luxemburgischen Wasserbillig. Zurzeit ist das umweltfreundliche Gefährt wegen Hochwassers außer Betrieb.